Чимаев заявил, что экс-чемпион UFC Уайдман отказался от боя с ним

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Крис Уайдман отказался от поединка с ним.

«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагает мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов, и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов. Я иду за всеми», — написал Чимаев в своём Twitter.

Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.

Ранее сообщалось, что Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему бой.