Чимаев заявил, что экс-чемпион UFC Уайдман отказался от боя с ним
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«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагает мне бой со Стивеном Томпсоном в весовой категории 170 фунтов, и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в категории 185 фунтов. Я иду за всеми», — написал Чимаев в своём Twitter.
Чимаев на профессиональном уровне одержал девять побед в девяти поединках. В UFC шведский боец чеченского происхождения одержал три досрочные победы в первых раундах, две из них — с разницей в десять дней, что является рекордом организации.
Ранее сообщалось, что Чимаев потребовал от главы UFC организовать ему бой.