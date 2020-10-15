Сёмин о ничье в матче с Венгрией: есть над чем работать Черчесову
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«Думаю, когда отсутствуют 4—5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти игроки и приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Он отметил, что у венгерской команды хорошо отыграла тройка центральных защитников.
«Забирали не все, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов. Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много», — добавил специалист.
Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.
По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что октябрьяский сбор национальной команды вышел неоднозначным.