Ионов считает, что сборная России должна была побеждать в матче с Венгрией

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

«Расстроен, что не удалось забить, что не выиграли и не получили три очка. Должны были побеждать. Не смогли довести дело до конца», — приводит слова Ионова «Матч ТВ».

Он отметил, что тяжело сразу после игры проанализировать определённые игровые моменты, и что в них было не так.

«В перерыве нам подсказали, что нужно действовать по другому. В итоге, наверное, втором тайм нам удался лучше. В первом тайме, может, не включились так, как надо было. Немного не получилось выдвигаться в прессинг так, как следовало. Задача не меняется — выигрывать в каждом следующем матче. Будем готовиться, выигрывать и занимать первое место, — добавил хавбек.

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Семёнова, сборную России не в чем упрекнуть за её игры в октябрьских матчах.