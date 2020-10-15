Зобнин: в перерыве Черчесов подсказал нам тактические нюансы

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Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.
Зобнин: в перерыве Черчесов подсказал нам тактические нюансы
  • Reuters

«Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно. Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось. Станислав Черчесов подсказал в перерыве нам тактические нюансы. Не стал бы говорить, что тренер нас «накачал»», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Семёнова, сборную России не в чем упрекнуть за её игры в октябрьских матчах.

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