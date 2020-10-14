Дзюба сравнялся с Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России

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Нападающий Артём Дзюба сравнялся с голкипером Игорем Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России по футболу.
Дзюба сравнялся с Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России
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Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций с Венгрией стал для 32-летнего форварда 19-м в качестве капитана национальной команды.

Таким образом он сравнялся по этому показателю с Акинфеевым, и Романом Широковым.

Лидером по числу матчей в качестве капитана сборной России является Виктор Онопко — 86 игр. В активе Андрея Аршавина 39 матчей, а Алексея Смертина — 20 игр.

Ранее сообщалось, что сборные России и Венгрии не забили друг другу в первом тайме матча Лиги наций.

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