Дзюба сравнялся с Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России

Нападающий Артём Дзюба сравнялся с голкипером Игорем Акинфеевым по числу матчей в качестве капитана сборной России по футболу.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций с Венгрией стал для 32-летнего форварда 19-м в качестве капитана национальной команды.

Таким образом он сравнялся по этому показателю с Акинфеевым, и Романом Широковым.

Лидером по числу матчей в качестве капитана сборной России является Виктор Онопко — 86 игр. В активе Андрея Аршавина 39 матчей, а Алексея Смертина — 20 игр.

Ранее сообщалось, что сборные России и Венгрии не забили друг другу в первом тайме матча Лиги наций.