ЦСКА победил «Фенербахче» в овертайме матча Евролиги
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Встреча, прошедшая в Стамбуле, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 78:77 в пользу гостей.
Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Ещё 14 очков команде принёс Майк Джеймс.
В составе «Фенербахче» 21 очко набрал Нандо де Коло. Ещё 18 очков набрал Джарелл Эдди.
Для ЦСКА это вторая победа в сезоне, тогда как «Фенербахче» потерпел первое поражение. Следующим соперником московской команды станет «Альба», а турецкий коллектив сыграет с «Баварией».
Ранее сообщалось, что Евролига может отменить технические поражения «Зенита».