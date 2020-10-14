ЦСКА победил «Фенербахче» в овертайме матча Евролиги

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Московский ЦСКА одержал победу над стамбульским «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА победил «Фенербахче» в овертайме матча Евролиги
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Встреча, прошедшая в Стамбуле, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 78:77 в пользу гостей.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Ещё 14 очков команде принёс Майк Джеймс.

В составе «Фенербахче» 21 очко набрал Нандо де Коло. Ещё 18 очков набрал Джарелл Эдди.

Для ЦСКА это вторая победа в сезоне, тогда как «Фенербахче» потерпел первое поражение. Следующим соперником московской команды станет «Альба», а турецкий коллектив сыграет с «Баварией».

Ранее сообщалось, что Евролига может отменить технические поражения «Зенита».

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