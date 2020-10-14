Евролига может отменить технические поражения «Зенита»

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Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает возможность внесения поправок в регламент в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Евролига может отменить технические поражения «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Евролиги, планируется разрешить перенос матчей команд, которые не смогут набрать заявку из восьми игроков на матч из-за заболевания коронавирусом.

Отмечается, что данное нововведение затронет и те матчи нынешнего сезона, за которые некоторые клубы уже получили технические поражения за неявки на игры, — отменённые встречи, в том числе матчи «Зенита» в Испании с «Басконией» и «Валенсией», могут быть перенесены на более позднюю дату.

Ранее сообщалось, что «Зениту» были засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге.

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