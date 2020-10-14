«Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги. Питерцы из-за коронавируса в команде не смогли сыграть с «Басконией» в третьем туре регулярного чемпионата и «Валенсией» в четвёртом туре. 11 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе восемь баскетболистов.
Матч с «Басконией» должен был состояться 13 октября, а игра с «Валенсией» была запланирована на 15 октября.
Ранее Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита».