«Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге

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Баскетбольному клубу «Зенит» были засчитаны технические поражения со счётом 0:20 из-за двух не состоявшихся по причине коронавируса матчей в Евролиге.
«Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги. Питерцы из-за коронавируса в команде не смогли сыграть с «Басконией» в третьем туре регулярного чемпионата и «Валенсией» в четвёртом туре. 11 членов команды сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе восемь баскетболистов.

Матч с «Басконией» должен был состояться 13 октября, а игра с «Валенсией» была запланирована на 15 октября.

Ранее Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита».

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