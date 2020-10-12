СМИ: Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита»

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Баскетбольная Евролига отказалась переносить матчи российских клубов «Химки» и «Зенит» из-за вспышки коронавируса в командах.
СМИ: Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Евролига дала клубам понять, что возможности для переноса матчей нет и в случае невыхода команд на площадку им будут засчитаны технические поражения.

«Зенит» 13 октября должен сыграть с «Басконией», а 15 октября — с «Валенсией», «Химки» — 14 октября с «Реалом», а 16 октября — с «Басконией».

Ранее в «Зените» рассказали о новых случаях коронавируса в команде.

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