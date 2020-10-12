СМИ: Евролига отказалась переносить матчи «Химок» и «Зенита»
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Евролига дала клубам понять, что возможности для переноса матчей нет и в случае невыхода команд на площадку им будут засчитаны технические поражения.
«Зенит» 13 октября должен сыграть с «Басконией», а 15 октября — с «Валенсией», «Химки» — 14 октября с «Реалом», а 16 октября — с «Басконией».
Ранее в «Зените» рассказали о новых случаях коронавируса в команде.