УНИКС победил «Партизан» в матче баскетбольного Еврокубка

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Казанский УНИКС одержал победу над сербским «Партизаном» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
УНИКС победил «Партизан» в матче баскетбольного Еврокубка
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 93:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Айзея Канаан, набравший 23 очка. Ещё 22 очка команде принёс Джордан Морган.

В составе «Партизана» 12 очков набрал Никола Янкович. Ещё 11 очков в активе Огнена Ярамаза. По десять очков набрали Коди Миллер-Макинтайр и Стефан Янкович.

Следующим соперником УНИКСа станет «Бурк», а «Партизан» сыграет с «Бахчешехиром».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке.

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