«Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над литовским клубом «Лиеткабелис» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Паневежисе, завершилась со счётом 105:76 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов в свой актив записал Алан Уильямс.

В составе «Лиеткабелиса» 15 очков набрал Марин Марич. По 12 очков в активе Маргириса Нормантаса и Гитиса Масюлиса.

Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Андорра», а «Лиеткабелис» сыграет с «Антверп Джайентс».

Ранее сообщалось, что «Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге.