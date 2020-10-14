«Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Паневежисе, завершилась со счётом 105:76 в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов в свой актив записал Алан Уильямс.
В составе «Лиеткабелиса» 15 очков набрал Марин Марич. По 12 очков в активе Маргириса Нормантаса и Гитиса Масюлиса.
Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Андорра», а «Лиеткабелис» сыграет с «Антверп Джайентс».
Ранее сообщалось, что «Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге.