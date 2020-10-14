«Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над литовским клубом «Лиеткабелис» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» обыграл «Лиеткабелис» в Еврокубке
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Паневежисе, завершилась со счётом 105:76 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Джордан Кроуфорд, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов в свой актив записал Алан Уильямс.

В составе «Лиеткабелиса» 15 очков набрал Марин Марич. По 12 очков в активе Маргириса Нормантаса и Гитиса Масюлиса.

Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Андорра», а «Лиеткабелис» сыграет с «Антверп Джайентс».

Ранее сообщалось, что «Зениту» засчитаны технические поражения в баскетбольной Евролиге.

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