«Динамо» объявило о назначении Шварца новым главным тренером команды

Немецкий специалист Сандро Шварц назначен новым главным тренером московского футбольного клуба «Динамо».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2021/22. Его помощниками станут Волкан Булут и бывший форвард команды Андрей Воронин.

Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что Роман Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо».