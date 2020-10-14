«Динамо» объявило о назначении Шварца новым главным тренером команды

Короткая ссылка
Немецкий специалист Сандро Шварц назначен новым главным тренером московского футбольного клуба «Динамо».
«Динамо» объявило о назначении Шварца новым главным тренером команды
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2021/22. Его помощниками станут Волкан Булут и бывший форвард команды Андрей Воронин.

Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что Роман Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить