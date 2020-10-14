«Динамо» объявило о назначении Шварца новым главным тренером команды
- Reuters
Как сообщает пресс-служба бело-голубых, соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2021/22. Его помощниками станут Волкан Булут и бывший форвард команды Андрей Воронин.
Шварц с 2017 по 2019 год возглавлял «Майнц».
28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).
Ранее сообщалось, что Роман Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо».
⚡ Сандро Шварц назначен главным тренером «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020
Контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона 2021/22. Помощниками нового тренера станут Волкан Булут и Андрей Воронин.
Добро пожаловать в «Динамо», Сандро!
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