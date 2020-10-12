СМИ: Нойштедтер в ближайшее время вернётся в «Динамо»
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- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в московском клубе вернулись к кандидатуре 32-летнего игрока после продажи Тони Шуньича.
В ближайшее время Нойштедтер прилетит в Москву из Турции, после чего пройдёт медобследование и подпишет контракт с бело-голубыми до лета следующего года.
Нойштедтер в прошлом сезоне провёл 21 матч в составе «Динамо» и сделал две результативные передачи, но по окончании сезона он покинул коллектив, так как его соглашение с клубом закончилось.
Ранее источник назвал условия, при которых Курбан Бердыев возглавит «Динамо».