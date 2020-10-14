Тедеско рассказал, как завоевал доверие футболистов «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как ему удалось завоевать доверие игроков команды.
Тедеско рассказал, как завоевал доверие футболистов «Спартака»
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«Заметил, что во многих историях о России фигурирует водка. Это Россия, мне нравится. У нашего тренерского штаба изначально была поддержка Томаса Цорна. Он помогал нам как в плане внедрения наших идей, так и в бытовых вопросах», — сказал специалист.

Он отметил, что множество подобных вопросов всегда возникает в начале работы на новом месте, а также нужно было время для адаптации в России и в «Спартаке».

«Чтобы завоевать доверие игроков, наладить с ними связь, самое важное — показать, что мы хотим помочь. Неважно, сколько тебе лет, откуда ты. Вот и всё. Конечно, если есть прошлое в клубе, тебе гораздо легче», — добавил Тедеско.

После 11 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за победу в текущем сезоне РПЛ со «Спартаком».

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