Вратарь «Зенита»: думаю, «Спартак» до конца будет бороться за чемпионство

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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о борьбе за победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Вратарь «Зенита»: думаю, «Спартак» до конца будет бороться за чемпионство
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

По его мнению, последний матч со «Спартаком» был неплохим и таких игр не хватает в российском футболе.

«Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда. С отрывом в 0 очков, как сейчас? Нет, тогда опять будут скандалы, истерики, поэтому пускай отрыв будет побольше, чтобы всего этого не было», — цитирует Кержакова «Фонтанка».

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в рамках 11-го тура РПЛ.

«Зенит» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 очко. «Спартак» с таким же количеством очков располагается на второй строчке, уступая по дополнительным показателям. 

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели более 3,5 млн телезрителей.

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