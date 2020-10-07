Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели более 3,5 млн зрителей
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Как сообщает «Матч ТВ», общий охват аудитории составил 3 млн 703 тыс. зрителей.
Отмечается, что во временном слоте 18:28 — 20:57 трансляция заняла первое место среди всех каналов как в Москве, так и по всей стране.
Матч «Спартак» — «Зенит», прошедший в Москве на «Открытие Арене» 3 октября, завершился со счётом 1:1.
Ранее появилась информация, что стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных мер.