Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели более 3,5 млн зрителей

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Трансляция матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Зенит» собрала рекордную аудиторию в 2020 году среди всех матчей лиги.
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели более 3,5 млн зрителей
  • © Александр Вильф/РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», общий охват аудитории составил 3 млн 703 тыс. зрителей.

Отмечается, что во временном слоте 18:28 — 20:57 трансляция заняла первое место среди всех каналов как в Москве, так и по всей стране.

Матч «Спартак» — «Зенит», прошедший в Москве на «Открытие Арене» 3 октября, завершился со счётом 1:1.

Ранее появилась информация, что стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных мер.

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