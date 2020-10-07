СМИ: Стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных мер безопасности

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Стадион московского футбольного клуба «Спартак» — «Открытие Арена» — будет закрыт из-за нарушения требований безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
СМИ: Стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных мер безопасности
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, Роспотребнадзор подаст в суд ходатайство об ограничении работы стадиона на срок от 30 до 90 дней.

Отмечается, что, учитывая выявленные нарушения, стадион, вероятно, будет закрыт на 90 дней.

По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.

Ранее сообщалось, что в РПЛ проведут проверку посещаемости матча «Спартак» — «Зенит».

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