СМИ: Дортмундская «Боруссия» не продаст Санчо зимой даже за €120 млн

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» не намерен продавать нападающего Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Get German Football News, клуб не продаст игрока в январе даже за €120 млн. При этом летом «Боруссия» именно такую сумму требовала от английского «Манчестер Юнайтед».

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 102 матчах за немецкий клуб он забил 35 мячей и сделал 45 результативных передач.

Ранее футболист «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал семь форвардов, которых считает лучше себя самого на данный момент.