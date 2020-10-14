СМИ: Дортмундская «Боруссия» не продаст Санчо зимой даже за €120 млн

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Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» не намерен продавать нападающего Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно.
СМИ: Дортмундская «Боруссия» не продаст Санчо зимой даже за €120 млн
  • Reuters

Как сообщает Get German Football News, клуб не продаст игрока в январе даже за €120 млн. При этом летом «Боруссия» именно такую сумму требовала от английского «Манчестер Юнайтед».

Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года. В 102 матчах за немецкий клуб он забил 35 мячей и сделал 45 результативных передач.

Ранее футболист «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал семь форвардов, которых считает лучше себя самого на данный момент.

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