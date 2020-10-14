Бой Нурмагомедова с Гэтжи на UFC 254 может пройти со зрителями

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Директор по маркетингу Абсолютного бойцовского чемпионата на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид допустил возможность проведения поединка между чемпионом (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в присутствии зрителей.
Бой Нурмагомедова с Гэтжи на UFC 254 может пройти со зрителями
  • РИА Новости

«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов в UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если всё пойдёт по плану, мы скоро объявим об этом. Это ещё не подтверждено, но такой план существует», — цитирует Аль-Саида BJ Penn

По его словам, он в этом плане настроен оптимистично, но при этом нельзя ставить под угрозу безопасность и здоровье.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Александр Емельяненко выразил мнение, что Нурмагомедов в бою с Гэтжи будет наиболее близок к первому поражению.

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