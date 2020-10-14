«Матч ТВ» покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии

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Торжественная церемония объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии, посвящённого пятилетию телеканала «Матч ТВ», пройдёт 4 ноября.
«Матч ТВ» покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В этом году победители будут определяться в 11 номинациях по итогам открытого голосования, а также на основании оценок экспертного жюри.

В состав жюри вошли Вячеслав Фетисов, Костя Цзю, Андрей Кириленко, Сергей Шнуров, Сергей Карякин, Илья Авербух, Николай Валуев, Александр Поветкин, Тимофей Мозгов, Татьяна Кошелева, Александр Легков, Никита Крюков, Алёна Заварзина, Баста и прочие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Голосование начнется 14 октября, а завершится 3 ноября в 23:59 мск, в этот же момент завершится и работа жюри. Торжественная церемония объявления победителей пройдет 4 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:00 мск.

Список номинаций и их участники: 

1) самый популярный спортсмен:

  • Артем Дзюба (футбол);
  • Евгений Малкин (хоккей);
  • Хабиб Нурмагомедов (единоборства);
  • Александр Овечкин (хоккей);
  • Федор Смолов (футбол);

2) самая популярная спортсменка:

  • Юлия Ефимова (плавание);
  • Алина Загитова (фигурное катание);
  • Мария Ласицкене (лёгкая атлетика);
  • Евгения Медведева (фигурное катание);
  • Мария Шарапова (теннис);

3) самый популярный тренер:

  • Валерий Карпин (футбол);
  • Евгений Плющенко (фигурное катание);
  • Леонид Слуцкий (футбол);
  • Этери Тутберидзе (фигурное катание);
  • Станислав Черчесов (футбол);

4) самый популярный комментатор:

  • Дмитрий Губерниев;
  • Алексей Попов;
  • Владимир Стогниенко;
  • Татьяна Тарасова;
  • Георгий Черданцев;

5) самый популярный YouTube-контент о спорте:

  • «Коммент.Шоу» (Нобель Арустамян / Константин Генич / Роман Гутцайт / Денис Казанский);
  • «Нечай» (Артём Нечаев);
  • German *El Classico* (Герман Попков);
  • «КраСава» (Евгений Савин);
  • «Ярушин Хоккей Шоу» (Стас Ярушин);

6) самый популярный текстовый блог о спорте:

  • Нобель Арустамян;
  • Константин Генич;
  • Дмитрий Губерниев;
  • Василий Конов;
  • Алексей Попов;

7) самый популярный интернет-сайт о спорте:

  • Championat.com;
  • Matchtv.ru;
  • Sportbox.ru;
  • Sport-express.ru;
  • Sports.ru;

8) «Цифровой след» (спортсмены, завершившие карьеру, но присутствующие в медиа):

  • Андрей Аршавин (футбол);
  • Евгений Кафельников (теннис);
  • Александр Кержаков (футбол);
  • Евгений Плющенко (фигурное катание);
  • Антон Шипулин (биатлон);

9) самый обсуждаемый вид спорта:

  • биатлон;
  • единоборства;
  • фигурное катание;
  • футбол;
  • хоккей;

10) герой вирусного видео:

  • Дмитрий Губерниев (гимн России на церемонии награждения биатлонистов);
  • Евгений Евневич («Я сейчас прямо стану мокрым…»);
  • Вадим Евсеев (приём мяча в технической зоне);
  • Тина Канделаки (поздравление игроков сборной России Артёма Дзюбы и… Сердара Азмуна);
  • Малком и Евгений Турбин (точный пас главному арбитру);

11) фрешмен (спортсмены, которые особенно ярко проявили себя в последнее время):

  • Алёна Косторная (фигурное катание);
  • Даниил Медведев (теннис);
  • Александр Соболев (футбол);
  • Александра Трусова (фигурное катание);
  • Роберт Шварцман (автогонки).

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву.

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