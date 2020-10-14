«Матч ТВ» покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В этом году победители будут определяться в 11 номинациях по итогам открытого голосования, а также на основании оценок экспертного жюри.
В состав жюри вошли Вячеслав Фетисов, Костя Цзю, Андрей Кириленко, Сергей Шнуров, Сергей Карякин, Илья Авербух, Николай Валуев, Александр Поветкин, Тимофей Мозгов, Татьяна Кошелева, Александр Легков, Никита Крюков, Алёна Заварзина, Баста и прочие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса.
Голосование начнется 14 октября, а завершится 3 ноября в 23:59 мск, в этот же момент завершится и работа жюри. Торжественная церемония объявления победителей пройдет 4 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:00 мск.
Список номинаций и их участники:
1) самый популярный спортсмен:
- Артем Дзюба (футбол);
- Евгений Малкин (хоккей);
- Хабиб Нурмагомедов (единоборства);
- Александр Овечкин (хоккей);
- Федор Смолов (футбол);
2) самая популярная спортсменка:
- Юлия Ефимова (плавание);
- Алина Загитова (фигурное катание);
- Мария Ласицкене (лёгкая атлетика);
- Евгения Медведева (фигурное катание);
- Мария Шарапова (теннис);
3) самый популярный тренер:
- Валерий Карпин (футбол);
- Евгений Плющенко (фигурное катание);
- Леонид Слуцкий (футбол);
- Этери Тутберидзе (фигурное катание);
- Станислав Черчесов (футбол);
4) самый популярный комментатор:
- Дмитрий Губерниев;
- Алексей Попов;
- Владимир Стогниенко;
- Татьяна Тарасова;
- Георгий Черданцев;
5) самый популярный YouTube-контент о спорте:
- «Коммент.Шоу» (Нобель Арустамян / Константин Генич / Роман Гутцайт / Денис Казанский);
- «Нечай» (Артём Нечаев);
- German *El Classico* (Герман Попков);
- «КраСава» (Евгений Савин);
- «Ярушин Хоккей Шоу» (Стас Ярушин);
6) самый популярный текстовый блог о спорте:
- Нобель Арустамян;
- Константин Генич;
- Дмитрий Губерниев;
- Василий Конов;
- Алексей Попов;
7) самый популярный интернет-сайт о спорте:
- Championat.com;
- Matchtv.ru;
- Sportbox.ru;
- Sport-express.ru;
- Sports.ru;
8) «Цифровой след» (спортсмены, завершившие карьеру, но присутствующие в медиа):
- Андрей Аршавин (футбол);
- Евгений Кафельников (теннис);
- Александр Кержаков (футбол);
- Евгений Плющенко (фигурное катание);
- Антон Шипулин (биатлон);
9) самый обсуждаемый вид спорта:
- биатлон;
- единоборства;
- фигурное катание;
- футбол;
- хоккей;
10) герой вирусного видео:
- Дмитрий Губерниев (гимн России на церемонии награждения биатлонистов);
- Евгений Евневич («Я сейчас прямо стану мокрым…»);
- Вадим Евсеев (приём мяча в технической зоне);
- Тина Канделаки (поздравление игроков сборной России Артёма Дзюбы и… Сердара Азмуна);
- Малком и Евгений Турбин (точный пас главному арбитру);
11) фрешмен (спортсмены, которые особенно ярко проявили себя в последнее время):
- Алёна Косторная (фигурное катание);
- Даниил Медведев (теннис);
- Александр Соболев (футбол);
- Александра Трусова (фигурное катание);
- Роберт Шварцман (автогонки).
Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву.