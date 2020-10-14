«Матч ТВ» покажет церемонию объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии

Торжественная церемония объявления победителей I Национального конкурса лидеров спортивной медиаиндустрии, посвящённого пятилетию телеканала «Матч ТВ», пройдёт 4 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В этом году победители будут определяться в 11 номинациях по итогам открытого голосования, а также на основании оценок экспертного жюри.

В состав жюри вошли Вячеслав Фетисов, Костя Цзю, Андрей Кириленко, Сергей Шнуров, Сергей Карякин, Илья Авербух, Николай Валуев, Александр Поветкин, Тимофей Мозгов, Татьяна Кошелева, Александр Легков, Никита Крюков, Алёна Заварзина, Баста и прочие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Голосование начнется 14 октября, а завершится 3 ноября в 23:59 мск, в этот же момент завершится и работа жюри. Торжественная церемония объявления победителей пройдет 4 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:00 мск.

Список номинаций и их участники:

1) самый популярный спортсмен:

Артем Дзюба (футбол);

Евгений Малкин (хоккей);

Хабиб Нурмагомедов (единоборства);

Александр Овечкин (хоккей);

Федор Смолов (футбол);

2) самая популярная спортсменка:

Юлия Ефимова (плавание);

Алина Загитова (фигурное катание);

Мария Ласицкене (лёгкая атлетика);

Евгения Медведева (фигурное катание);

Мария Шарапова (теннис);

3) самый популярный тренер:

Валерий Карпин (футбол);

Евгений Плющенко (фигурное катание);

Леонид Слуцкий (футбол);

Этери Тутберидзе (фигурное катание);

Станислав Черчесов (футбол);

4) самый популярный комментатор:

Дмитрий Губерниев;

Алексей Попов;

Владимир Стогниенко;

Татьяна Тарасова;

Георгий Черданцев;

5) самый популярный YouTube-контент о спорте:

«Коммент.Шоу» (Нобель Арустамян / Константин Генич / Роман Гутцайт / Денис Казанский);

«Нечай» (Артём Нечаев);

German *El Classico* (Герман Попков);

«КраСава» (Евгений Савин);

«Ярушин Хоккей Шоу» (Стас Ярушин);

6) самый популярный текстовый блог о спорте:

Нобель Арустамян;

Константин Генич;

Дмитрий Губерниев;

Василий Конов;

Алексей Попов;

7) самый популярный интернет-сайт о спорте:

Championat.com;

Matchtv.ru;

Sportbox.ru;

Sport-express.ru;

Sports.ru;

8) «Цифровой след» (спортсмены, завершившие карьеру, но присутствующие в медиа):

Андрей Аршавин (футбол);

Евгений Кафельников (теннис);

Александр Кержаков (футбол);

Евгений Плющенко (фигурное катание);

Антон Шипулин (биатлон);

9) самый обсуждаемый вид спорта:

биатлон;

единоборства;

фигурное катание;

футбол;

хоккей;

10) герой вирусного видео:

Дмитрий Губерниев (гимн России на церемонии награждения биатлонистов);

Евгений Евневич («Я сейчас прямо стану мокрым…»);

Вадим Евсеев (приём мяча в технической зоне);

Тина Канделаки (поздравление игроков сборной России Артёма Дзюбы и… Сердара Азмуна);

Малком и Евгений Турбин (точный пас главному арбитру);

11) фрешмен (спортсмены, которые особенно ярко проявили себя в последнее время):

Алёна Косторная (фигурное катание);

Даниил Медведев (теннис);

Александр Соболев (футбол);

Александра Трусова (фигурное катание);

Роберт Шварцман (автогонки).

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву.