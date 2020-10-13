Комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Наполи» проявлял интерес к Кузяеву

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, какие европейские клубы интересовались полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

«Мне показывали, какие клубы всерьёз интересовались и готовы были обсуждать переход Кузяева. «Наполи» всерьёз хотел его, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им. «Фортуна» из Дюссельдорфа — она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт ещё до вылета. «Арминия» из Билефельда и название ещё одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб. До конца в это не верю, но я видел переписку — один тренер рекомендовал Кузяева», — заявил Шнякин на видео Youtube-канала журналиста Тимура Журавеля.

6 октября 27-летний Кузяев подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2022/23.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 28 матчей за «Зенит», забил один мяч и сделал четыре результативные передачи. Летом футболист стал свободным агентом. Он рассчитывал продолжить карьеру в Европе.

Ранее Кикнадзе заявил, что Кузяев и его отец не виноваты в срыве перехода в «Локомотив».