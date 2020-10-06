Кикнадзе: Кузяев и его отец не виноваты в срыве перехода в «Локомотив»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему не состоялся переход в команду полузащитника сборной России Далера Кузяева.
Кикнадзе: Кузяев и его отец не виноваты в срыве перехода в «Локомотив»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Очень рад был познакомиться с отцом Далера. У нас был конструктивный диалог. Жаль, что трансфер не случился. Мы должны были его подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что его переход не только позволит усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один момент всё перевернулось. Так получилось, так бывает. Учтём на будущее, извлечём уроки. Неправда, что трансферу в «Локомотив» помешал отец Кузяева. С огромным уважением отношусь к Адьяму. Считаю, что он делает всё, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась», — цитирует Кикнадзе Sport24.

Кузяев пребывал в статусе свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». Футболист намеревался перейти в один из европейских клубов, однако не получил устраивавших его предложений. 6 октября Кузяев подписал новый трёхлетний контракт с «Зенитом».

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