Газзаев: эта молодёжная сборная — будущее нашей национальной команды

Бывший главный тренер ЦСКА и национальной сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал выход молодёжной команды на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).

«Это большое достижение, все-таки не так часто наша молодёжная сборная попадает на такие крупные турниры, как Евро и чемпионаты мира. Футболисты почти все играют в стартовых составах своих команд. Будем надеяться на успешное выступление на молодёжном чемпионате Европы. Эта молодёжная сборная — будущее нашей национальной команды», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что команда должна ставить перед собой амбициозные цели.

«Тем более на таком уровне. Вижу цель, не вижу препятствий — именно такой принцип должен быть у сборной», — добавил экс-наставник национальной сборной.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее Николай Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021.