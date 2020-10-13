Писарев объяснил, что помогло молодёжной сборной России по футболу пробиться на Евро-2021

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).

«Отечественной команде очень долго не удавалось попасть на этот турнир, но сейчас наконец всё срослось. Во-первых, выросло очень хорошее поколение футболистов. У нас подобран ровный состав. Практически все играют в своих клубах, многие регулярно оказываются в основе и уже являются лидерами. В совокупности сыграли все факторы. России и с жеребьёвкой повезло, и тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым грамотно выполнил свою работу», — рассказал Писарев RT.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что видит хороший потенциал в молодёжной сборной России по футболу.