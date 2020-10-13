Колосков заявил, что видит хороший потенциал в молодёжной сборной России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).

«Виден очень хороший потенциал этой команды. Этим составом можно ставить большие задачи, в том числе и выиграть чемпионат Европы среди молодёжных команд, давно у нас этого не было. Не первый год имеем солидный состав из игроков, которые являются основными в своих клубах, но ничего не получается. Может быть, в этот раз будет по-другому», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что результат выступления на Евро полностью зависит от игроков и тренерского штаба команды.

«Надо не бояться ставить высокие задачи выиграть чемпионат, у них есть такие объективные возможности. Если зарядятся этой идеей, то у них есть шанс войти в историю. Если же в голове игроков будет сидеть, как сыграть за клуб, какие у них там будут контракты, тогда вряд ли что-то получится. Главный плюс этой команды — что игроки являются основными в своих командах Премьер-лиги, у всех есть хорошие индивидуальные задатки», — добавил Колосков.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее глава РФС заявил, что молодёжная сборная России по праву завоевала путёвку на Евро-2021.