Глава РФС: молодёжная сборная России по праву завоевала путёвку на Евро-2021

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).
Глава РФС: молодёжная сборная России по праву завоевала путёвку на Евро-2021
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Поздравляю нашу молодёжную сборную с выходом в финальную часть чемпионата Европы по футболу впервые с 2013 года. На протяжении всего отборочного цикла команда Михаила Галактионова показывала стабильную игру и по праву завоевала путёвку в решающую стадию турнира в Венгрии и Словении. В следующем году мы будем болеть не только за национальную сборную России, но и за нашу молодёжную команду», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021.

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