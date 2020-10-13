В «Локомотиве» прокомментировали аренду Жалолиддинова в «Тамбов»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал переход полузащитника Жасурбека Жалолиддинова в «Тамбов» на правах аренды.

«Видел заявление коллеги Худякова. Думаю, он допустил неточность, объявив финансовые взаимоотношения между «Локо» и «Тамбовом». Уходя в аренду, игрок увольняется из одного клуба и трудоустраивается в другой. Футболисты такого уровня приравниваются к высококвалифицированными специалистам, уровень заработной платы установлен законом РФ. Поэтому, считаю, была опубликована не совсем корректная интерпретация комментария», — приводит слова Лосюка «Чемпионат».

Он отметил, что финансовая сторона вопроса в данном случае не является самой важной.

«У Жасура появляется возможность получить игровую практику. Думаю, мы увидим его на поле уже в ближайших турах. Парень молодой, заряженный, он хочет показать всё, на что способен. У него долгосрочный контракт, он в семье «Локомотива», — добавил Лосюк.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, сообщая об аренде Жалолиддинова, заявил, что зарплату игроку продолжит выплачивать «Локомотив».

Ранее появилась информация, что футболистом «Локомотива» Джорджевичем интересуются четыре клуба РПЛ.