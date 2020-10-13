СМИ: Футболистом «Локомотива» Джорджевичем интересуются четыре клуба РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Черногории по футболу Лука Джорджевич попал в сферу интересов четырёх клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает «РБ-Спорт», интерес к 24-летнему нападающему проявляют «Ростов», «Уфа», тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал».

Отмечается, что в «Локомотиве» склонны отдать игрока в аренду в «Урал», а сам Джорджевич хотел бы играть в «Ростове».

Джорджевич выступает за «Локомотив» с 2019 года. В его активе всего пять матчей за московскую команду, в которых он записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» арендовал Жалолиддинова у «Локомотива».