В «Тамбове» признали наличие задержек по зарплате

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в клубе имеются задержки по выплате заработной платы футболистам.

«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль мы игрокам погасили. Думаю, завтра погасим август, а сентябрь погасим в конце октября. Перед всеми футболистами, глобальных проблем нет. Есть проблемы, но они решаемы. Я думаю, что сейчас у всех клубов из нижней восьмёрки есть проблемы. Всем тяжело. У нас тоже, но мы их решаем», — сказал Худяков Sport24.

Из-за задолженности по зарплате клуб покинул нападающий Кирилл Панченко, перешедший в тульский «Арсенал».

Ранее «Арсенал» объявил о переходе Панченко из «Тамбова».