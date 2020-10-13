В «Тамбове» признали наличие задержек по зарплате

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что в клубе имеются задержки по выплате заработной платы футболистам.
В «Тамбове» признали наличие задержек по зарплате
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль мы игрокам погасили. Думаю, завтра погасим август, а сентябрь погасим в конце октября. Перед всеми футболистами, глобальных проблем нет. Есть проблемы, но они решаемы. Я думаю, что сейчас у всех клубов из нижней восьмёрки есть проблемы. Всем тяжело. У нас тоже, но мы их решаем», — сказал Худяков Sport24.

Из-за задолженности по зарплате клуб покинул нападающий Кирилл Панченко, перешедший в тульский «Арсенал».

Ранее «Арсенал» объявил о переходе Панченко из «Тамбова».

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