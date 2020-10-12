Гонов и Смирнов завоевали золото в мэдисоне на молодёжном ЧЕ по велотреку

Россияне Лев Гонов и Иван Смирнов одержали победу в мэдисоне на чемпионате Европы по велотреку для спортсменов не старше 23 лет в итальянском городе Фьоренцуола-д'Арда.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Российские гонщики набрали 97 очков. Вторыми стали швейцарцы Валер Тибо и Робин Фройдво (58 очков), тройку лучших замкнули представители Польши Бартош Рудик и Филип Прокопишин (40). В мужском спринте россиянин Михаил Яковлев выиграл серебряную медаль, а у женщин спортсменка из России Яна Тыщенко заняла третье место. Ранее сообщалось, что Рубен Геррейру выиграл девятый этап престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».