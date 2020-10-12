Гонов и Смирнов завоевали золото в мэдисоне на молодёжном ЧЕ по велотреку
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Российские гонщики набрали 97 очков.
Вторыми стали швейцарцы Валер Тибо и Робин Фройдво (58 очков), тройку лучших замкнули представители Польши Бартош Рудик и Филип Прокопишин (40).
В мужском спринте россиянин Михаил Яковлев выиграл серебряную медаль, а у женщин спортсменка из России Яна Тыщенко заняла третье место.
Ранее сообщалось, что Рубен Геррейру выиграл девятый этап престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».