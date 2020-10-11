Геррейру выиграл девятый этап «Джиро д'Италия»
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Геррейру преодолел дистанцию седьмого этапа в 208 км за 5 часов 41 минуту 20 секунд.
Вторым финишировал испанец Джонатан Кастровьехо из Ineos. Тройку замкнул датчанин Миккель Бьерг из UAE Team Emirates.
Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 26-е место.
Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. На втором месте с отставанием в 30 секунд расположился нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb. Тройку лидеров с отставанием в 39 секунд замыкает испанец Пельо Бильбао из Bahrain McLaren.
Закарин с отставанием от лидера в 1 минуту 56 секунд — 14-й.
Ранее сообщалось, что Алекс Даусетт выиграл восьмой этап «Джиро д'Италия»