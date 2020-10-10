Даусетт выиграл восьмой этап «Джиро д'Италия»
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Даусетт преодолел дистанцию седьмого этапа в 200 км за 4 часа 50 минут 9 секунд.
Вторым финишировал итальянец Сальваторе Пуччо из Ineos. Тройку замкнул британец Мэттью Холмс из Lotto Soudal.
Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 75-е место, а Павел Кочетков, также выступающий за эту команду, — 105-е.
Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. На втором месте с отставанием в 43 секунды располагается испанец Пельо Бильбао из Bahrain McLaren. Тройку лидеров с отставанием в 48 секунд замыкает нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb.
Закарин с отставанием от лидера в 1 минуту 44 секунды — 13-й, а Кочетков, проигрывающий 23 минуты 18 секунд, — 51-й.
Ранее сообщалось, что Арно Демар выиграл второй этап подряд на «Джиро д'Италия».