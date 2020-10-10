Даусетт выиграл восьмой этап «Джиро д'Италия»

Британский велогонщик Алекс Даусетт из команды Israel Start-Up Nation одержал победу на восьмом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Даусетт преодолел дистанцию седьмого этапа в 200 км за 4 часа 50 минут 9 секунд.

Вторым финишировал итальянец Сальваторе Пуччо из Ineos. Тройку замкнул британец Мэттью Холмс из Lotto Soudal.

Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 75-е место, а Павел Кочетков, также выступающий за эту команду, — 105-е.

Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. На втором месте с отставанием в 43 секунды располагается испанец Пельо Бильбао из Bahrain McLaren. Тройку лидеров с отставанием в 48 секунд замыкает нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb.

Закарин с отставанием от лидера в 1 минуту 44 секунды — 13-й, а Кочетков, проигрывающий 23 минуты 18 секунд, — 51-й.

Ранее сообщалось, что Арно Демар выиграл второй этап подряд на «Джиро д'Италия».