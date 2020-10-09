Демар выиграл второй подряд этап на «Джиро д'Италия»

Французский гонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар одержал победу на седьмом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

Победитель третьего и шестого этапов преодолел дистанцию седьмого этапа в 143 км за 2 часа 47 минут 28 секунд.

Вторым финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Тройку замкнул австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb.

Россиянин Ильнур Закарин из CCC Team занял 35-е место, а Павел Кочетков, также выступающий за эту команду, — 126-е.

Лидером генеральной классификации по итогам семи этапов является португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. На втором месте с отставанием в 43 секунды располагается испанец Пельо Бильбао из Bahrain-Mclaren. Тройку лидеров с отставанием в 48 секунд замыкает нидерландец Вилко Келдерман из Team Sunweb.

Закарин с отставанием от лидера в 1 минуту 44 секунды — 13-й, а Кочетков, проигрывающий 22 минуты 54 секунды, — 50-й.

Ранее сообщалось, что Демар стал победителем шестого этапа «Джиро Д'Италия».