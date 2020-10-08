Демар стал победителем шестого этапа «Джиро Д'Италия»

Велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар стал победителем шестого этапа многодневки «Джиро д’Италия».

Француз преодолел дистанцию в 188 км за 4 часа 54 минуты 48 секунд. Вторым финишировал австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb), а третье место занял итальянец Фабио Феллине (Astana).

Россиянин Ильнур Закарин из ССС Team финишировал 37-м, а его соотечественник Павел Кочетков, также представляющий ССС Team, стал 64-м.

В общем зачёте лидирует португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step (22:01:01), второе место у испанца Пельо Бильбао из Bahrain-Mclaren (+0,43), а на третьей строчке расположился нидерландец Вилко Келдерман из Sunweb (+0,48). Закарин занимает 13-е место (+1,44), Кочетков — 50-е (+21,39).

Ранее Ганна выиграл пятый этап веломногодневки «Джиро д'Италия».