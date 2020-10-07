Ганна выиграл пятый этап веломногодневки «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Филиппо Ганна из команды Ineos стал победителем пятого этапа многодневки «Джиро д'Италия».

Ганна преодолел дистанцию 225 км за 5 часов 59 минут 17 секунд. Вторым стал австриец Патрик Конрад из Bora-Hansgrohe, а третьим — португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick-Step. Россиянин Ильнур Закарин пришёл к финишу 18-м (+0,34), Павел Кочетков занял 52-е место (+8,57). Оба россиянина выступают за ССС-Team.

В общем зачёте после пяти этапов лидирует Алмейда (17:06:23), вторым идёт испанец Пельо Бильбао (+0,43) из Bahrain-Mclaren, третьим — представитель Нидерландов Вилко Келдерман (+0,48) из Sunweb. Закарин располагается на 13-й строчке (+1,44), а Кочетков идёт 51-м (+21,16).

Ранее Кайседо одержал победу на третьем этапе «Джиро д'Италия».