Кайседо одержал победу на третьем этапе «Джиро д'Италия»

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Эквадорский велогонщик Хонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling выиграл третий этап многодневки «Джиро д'Италия».
Кайседо одержал победу на третьем этапе «Джиро д'Италия»
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Эквадорец преодолел этап в 150 км за 4 часа 2 минуты и 33 секунды. Занявший второе место итальянец Джованни Висконти из команды Vini Zabu — KTM отстал от лидера на 21 секунду. Третьим финишировал бельгиец Харм Ванхауке, представляющий Lotto Soudal. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды CCC финишировал 21-м.

В лидеры общего зачёта «Джиро д'Италия» выбился португалец Жоау Алмейда из Deceuninck — Quick Step. Закарин поднялся на 15-е место. 

Ранее сообщалось, что Улисси победил на втором этапе веломногодневки «Джиро д'Италия».

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