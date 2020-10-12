«Спартак» победил «Куньлунь» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ

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Московский «Спартак» взял верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» победил «Куньлунь» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 6:4.

В составе красно-белых дубль оформил Илья Талалуев, а также отличились Дмитрий Вишневский, Егор Круженков, Илья Зубов и Михаил Юньков. Китайцы ответили голами Итана Верека, Джейсона Фрэма, Сэма Лёфквиста и Люка Локхарта.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из трёх поражений, а «Куньлунь» проиграл шестой матч подряд.

Ранее «Авангард» разгромил «Сочи» в КХЛ, забросив семь шайб.

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