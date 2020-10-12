«Авангард» разгромил «Сочи» в КХЛ, забросив семь шайб

Омский «Авангард» одержал крупную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу гостей — 7:2.

В составе сибирского коллектива дубль оформил Корбан Найт, а также по разу отличились Егор Чинахов, Вилле Покка, Александр Хохлачёв, Андрей Стась и Павел Дедунов. У хозяев шайбы забросили Сергей Шмелёв и Ере Карьялайнен.

В следующем матче «Сочи» сыграет с петербургским СКА, а «Авангард» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что СКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ.