СКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ

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Петербургский СКА потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:4.

В составе армейцев отличились Василий Токранов, Владислав Каменев и Яков Тренин. У гостей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв и Артём Волков.

В других матчах регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» одолело новосибирскую «Сибирь» (3:2), а подольский «Витязь» победил хабаровский «Амур» (6:3).

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенёс операцию.

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