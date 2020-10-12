СКА уступил московскому «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:4.

В составе армейцев отличились Василий Токранов, Владислав Каменев и Яков Тренин. У гостей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв и Артём Волков.

В других матчах регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» одолело новосибирскую «Сибирь» (3:2), а подольский «Витязь» победил хабаровский «Амур» (6:3).

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенёс операцию.