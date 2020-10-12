Тренер ХК «Динамо» Крикунов успешно перенёс операцию

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Генеральный директор московского хоккейного клуба «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что главный тренер команды Владимир Крикунов успешно перенёс операцию.
Тренер ХК «Динамо» Крикунов успешно перенёс операцию
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений», — приводит слова Кровопускова пресс-служба «Динамо».

Он отметил, что специалист ещё несколько дней проведёт в больнице в Санкт-Петербурге, а затем вернётся в Москву и присоединится к команде.

«Ещё раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что Крикунов пропустит матч КХЛ со СКА из-за аппендицита.

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