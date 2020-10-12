Тренер ХК «Динамо» Крикунов успешно перенёс операцию

Генеральный директор московского хоккейного клуба «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что главный тренер команды Владимир Крикунов успешно перенёс операцию.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции. Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений», — приводит слова Кровопускова пресс-служба «Динамо».

Он отметил, что специалист ещё несколько дней проведёт в больнице в Санкт-Петербурге, а затем вернётся в Москву и присоединится к команде.

«Ещё раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик», — добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что Крикунов пропустит матч КХЛ со СКА из-за аппендицита.