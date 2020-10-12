Молодёжная сборная России по футболу сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Латвией

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Молодёжная сборная России по футболу прибыла в Ригу для подготовки к матчу с Латвией в рамках отбора на чемпионат Европы 2021 года.
Молодёжная сборная России по футболу сдала тесты на COVID-19 перед матчем с Латвией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, после игры с Эстонией (4:0) все игроки и тренерский штаб команды сдали тесты на коронавирус. Отмечается, что все тесты дали отрицательные результаты и сейчас сборная в полном составе готовится к матчу с Латвией.

Матч Латвия — Россия состоится 13 октября в Риге. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что один из участников теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге заболел коронавирусом.

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