«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ, команды забросили десять шайб
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- РИА Новости
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4.
В составе хозяев отличились Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семён Кошелев. Армейцы ответили голами Павла Карнаухова, Марио Кемпе, Андрея Локтионова и Максима Мамина.
Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд, а красно-синие проиграли впервые за восемь игр.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры.