«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ, команды забросили десять шайб

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев отличились Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семён Кошелев. Армейцы ответили голами Павла Карнаухова, Марио Кемпе, Андрея Локтионова и Максима Мамина.

Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд, а красно-синие проиграли впервые за восемь игр.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры.