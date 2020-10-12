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«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ, команды забросили десять шайб

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ, команды забросили десять шайб
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4.

В составе хозяев отличились Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семён Кошелев. Армейцы ответили голами Павла Карнаухова, Марио Кемпе, Андрея Локтионова и Максима Мамина.

Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд, а красно-синие проиграли впервые за восемь игр.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры.

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