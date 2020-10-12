«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры
- РИА Новости
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:3.
В составе хозяев сначала отличились Шакир Мухамадуллин и Александр Алексеев. Казахстанский коллектив ответил голами Максима Мусорова и Даррена Дица, а победную шайбу в овертайме забросил Роман Старченко.
В следующем матче «Барыс» сыграет со «Спартаком», а «Салават Юлаев» встретится с «Куньлунь Ред Стар».
Ранее сообщалось, что дубль Павла Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в матче КХЛ.