«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры

Короткая ссылка
Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме потерпел поражение от «Барыса» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу» в КХЛ, выигрывая 2:0 по ходу игры
  • РИА Новости

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев сначала отличились Шакир Мухамадуллин и Александр Алексеев. Казахстанский коллектив ответил голами Максима Мусорова и Даррена Дица, а победную шайбу в овертайме забросил Роман Старченко.

В следующем матче «Барыс» сыграет со «Спартаком», а «Салават Юлаев» встретится с «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что дубль Павла Дацюка помог «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить