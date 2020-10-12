Черчесов поздравил Симоняна с 94-летием
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- РИА Новости
Во время утренней тренировки сборной Черчесов показал игрокам футболку национальной команды с номером 94, а также сказал, что 15 октября лично привезёт её имениннику.
У Никиты Павловича Симоняна сегодня день рождения. #НашиПарни поздравили легенду с 94-летием 👏 pic.twitter.com/HDwH3wDvmP— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020
Ранее сообщалось, что Илья Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу.