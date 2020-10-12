Черчесов поздравил Симоняна с 94-летием

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил легендарного советского футболиста, а ныне первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна с 94-летием.

Во время утренней тренировки сборной Черчесов показал игрокам футболку национальной команды с номером 94, а также сказал, что 15 октября лично привезёт её имениннику.

У Никиты Павловича Симоняна сегодня день рождения. #НашиПарни поздравили легенду с 94-летием 👏 pic.twitter.com/HDwH3wDvmP — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Ранее сообщалось, что Илья Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу.