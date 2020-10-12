Черчесов поздравил Симоняна с 94-летием

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил легендарного советского футболиста, а ныне первого вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна с 94-летием.
Черчесов поздравил Симоняна с 94-летием
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Во время утренней тренировки сборной Черчесов показал игрокам футболку национальной команды с номером 94, а также сказал, что 15 октября лично привезёт её имениннику.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус призвал ценить труд тренерского штаба сборной России по футболу.

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