Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Майами» и стать чемпионами НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 106:93 в пользу калифорнийской команды.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков 14 подборов и 10 ассистов. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов в активе Энтони Дэвиса. Ещё 19 очков команде принёс Рэджон Рондо.
В составе «Майами» дабл-дабл их 25 очков и 10 подборов оформил Бэм Адебайо. По 12 очков в активе Джимми Батлера и Джея Краудера.
Таким образом, «Лейкерс» выиграли финальную серию с «Хит» со счётом 4:2 и стали чемпионами НБА сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что в Китае объявили о возобновлении трансляций НБА.