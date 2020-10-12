Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Майами» и стать чемпионами НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Майами Хит» во шестом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 106:93 в пользу калифорнийской команды.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков 14 подборов и 10 ассистов. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов в активе Энтони Дэвиса. Ещё 19 очков команде принёс Рэджон Рондо.

В составе «Майами» дабл-дабл их 25 очков и 10 подборов оформил Бэм Адебайо. По 12 очков в активе Джимми Батлера и Джея Краудера.

Таким образом, «Лейкерс» выиграли финальную серию с «Хит» со счётом 4:2 и стали чемпионами НБА сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что в Китае объявили о возобновлении трансляций НБА.