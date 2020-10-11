В «Уфе» рассказали о трансферных планах по усилению команды

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал о позициях в команде, которые требуют усиления новыми игроками до завершения летнего трансферного окна.
В «Уфе» рассказали о трансферных планах по усилению команды
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«В команде есть определённый костяк, есть кому играть, есть молодёжь, которая, уверен, заиграет, у всех хорошие перспективы. При этом, конечно, смотрим на футболистов для основы, для усиления именно стартового состава. Нам точно нужен хороший нападающий, да и в каждую линию, кроме вратарской, необходимо по одному солидному футболисту. Кандидаты есть, ведётся работа в этом направлении, имена известные, но называть пока их не буду», — приводит слова Мурзагулова ТАСС.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее в «Уфе» прокомментировали назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера.

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