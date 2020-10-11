В «Уфе» прокомментировали назначение Рахимова на пост главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков считает нового главного тренера команды Рашида Рахимова сильным специалистом.

«Договорились мы с Рахимовым быстро. Задача одна — чтобы «Уфа» не находилась на том месте, на котором находится в настоящее время. Остановились на Рахимове, он очень сильный специалист. Контракт пока до конца сезона, а там посмотрим. Юрана и Кононова мы не рассматривали», — сказал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков «Чемпионату».

Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. 7 октября «Уфа» официально объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по согласию сторон. Команда, набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Рахимов возглавил «Уфу».