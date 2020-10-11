Арбитр Москалёв сообщил, что заболел коронавирусом

Российский футбольный арбитр Владимир Москалёв сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

«Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов. Хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешёл на режим самоизоляции», — приводит слова Москалёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у его помощника Алексея Ширяева также было выявлено заболевание.

«Другой помощник, Дмитрий Жвакин, пока ожидает результатов тестирования. Надеюсь, мы быстро справимся с болезнью и уже в скором времени сможем вернуться к работе», — добавил футбольный судья.

Проведение чемпионата РПЛ возобновится 17 октября после международной паузы на матчи сборных команд.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв заболел коронавирусом.