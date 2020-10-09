Российский арбитр Карасёв заболел коронавирусом

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв заявил, что заболел коронавирусной инфекцией.

Карасёв должен был работать на матче Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов, который пройдёт 11 октября.

«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат», — цитирует Карасёва РИА Новости.

По его словам, он сразу принял необходимые меры и сообщил обо всём Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российскому футбольному союзу (РФС). Он отметил, что болезнь проходит бессимптомно и на данный момент он находится на самоизоляции.

«Призываю всех быть осторожными, носить маски и перчатки в общественных местах. Надеюсь, что уже совсем скоро я смогу вернуться к своему любимому делу», — добавил Карасёв.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали сомнительные результаты, не сыграют в матче Лиги наций с Турцией.