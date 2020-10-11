Футболист «Интера» Янг заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Английский защитник миланского футбольного клуба «Интер» Эшли Янг заболел коронавирусной инфекцией.
Футболист «Интера» Янг заболел коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 35-летний защитник помещён на карантин.

Он стал уже шестым игроком «Интера», заболевшим коронавирусом. Прежде заболевание было выявлено у Раджи Наингголана, Милана Шкриньяра, Йонуца Раду, Алессандро Бастони и Роберто Гальярдини.

Янг перешёл в «Интер» зимой 2020 года из английского «Манчестер Юнайтед». В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить