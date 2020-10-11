Футболист «Интера» Янг заболел коронавирусом

Английский защитник миланского футбольного клуба «Интер» Эшли Янг заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба клуба, 35-летний защитник помещён на карантин.

Он стал уже шестым игроком «Интера», заболевшим коронавирусом. Прежде заболевание было выявлено у Раджи Наингголана, Милана Шкриньяра, Йонуца Раду, Алессандро Бастони и Роберто Гальярдини.

Янг перешёл в «Интер» зимой 2020 года из английского «Манчестер Юнайтед». В его активе четыре гола и шесть голевых передач в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович вылечился от коронавируса.